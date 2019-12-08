Samsung Galaxy Note 10 Lite получит большую емкость аккумулятора

Новости технологии:Емкость аккумулятора Samsung Galaxy Note 10 Lite будет — 4500 мАч.

Мы уже неоднократно слышали о том, что Samsung готовит упрощенную версию своего фаблета Note 10 — Galaxy Note 10 Lite. Теперь в сети появилась информация о его автономности.

Что известно

Аккумулятор с номером модели EB-BN770ABY появился на сайте южнокорейского сертификационного агентства Корейского управления по контролю качества SafetyKorea. Судя по номеру, это батарея для Galaxy Note 10 Lite.

Итак, емкость аккумулятора смартфона — 4500 мАч. Это самая большая емкость в модельном ряду смартфонов Note. Даже у Galaxy Note 10+ батарея «всего» на 4300 мАч.

Кстати, его собрат Galaxy S10 Lite получит такую же батарею. Скорее всего, Galaxy Note 10 Lite также получит быструю зарядку на 45 Вт, как и у него.

Анонс обеих новинок ожидается в январе. В некоторых районах они выйдут с другими названиями: Galaxy Note 10 Lite — Galaxy A81, Galaxy S10 Lite — Galaxy A91. Они очень похожи внешне, о чем свидетельствует свежий рендер. Только у представителя серии Note будет фирменный стилус.