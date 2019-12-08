Новый Samsung Galaxy A71 "засветился" на пресс-рендере

Новости технологии:Опубликован рендер смартфона Samsung Galaxy A71.

На 2020 год компания Samsung готовит целую россыпь смартфонов серии Galaxy A — от Galaxy A11 до Galaxy A91. И сейчас инсайдер Эван Блэсс (@evleaks) показал рендеры одного из них — Galaxy A71.

Как выглядит

На изображении показана только лицевая сторона смартфона. В глаза сразу же бросаются очень тонкие рамки вокруг дисплея и небольшой «подбородок» внизу.

Также Galaxy A71 получит круглый вырез для фронтальной камеры в стиле Galaxy Note 10. Кстати, такой же вырез будет еще у нескольких моделей А-серии.

По слухам, смартфон получит 6,7-дюймовый дисплей, процессор Snapdragon 675 в связке с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища и аккумулятор емкостью 4500 мАч. Сзади, если верить ранним рендерам, будет основная камера с четырьмя датчиками, расположенными в прямоугольном модуле в виде буквы L.

Возможно, Samsung Galaxy A71 дебютирует 12 декабря, вместе с Galaxy A51.