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Nokia представила новый бюджетный смартфон: детали (Фото и видео)

Nokia представила новый бюджетный смартфон: детали (Фото и видео)
06:08 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Nokia 2.3: новый бюджетный смартфон с 6.2-дюймовым дисплеем.

Компания HDM Global провела вчера мероприятие, на котором показала бюджетник Nokia 2.3.

Что известно

Новинка стала преемником Nokia 2.2 и получила пластиковый корпус с металлической рамкой. Аппарат также оснастили 6.2-дюймовым широкоформатным HD+ дисплеем c каплевидным вырезом для камеры на 5 Мп, 12-12-нанометровым процессором MediaTek Helio A22, 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ. Питается новинка от аккумулятора на 4000 мАч, которого по словам компании хватит на два дня работы. К сожалению, заряжается смартфон от порта microUSB. NFC-модуля для бесконтактных платежей Google Pay в устройстве нет.

На задней стороне смартфона установлена двойная основная камера на 13 Мп + 2 Мп. Она поддерживает HDR, ночной и портретный режимы съёмки. В устройстве ещё есть раздельный слот для двух SIM и microSD, разъём для наушников, а также функция Face Unlock вместо сканера отпечатков пальцев.

Работает Nokia 2.3 всё ещё на ОС Android 9 Pie, но в скором времени аппарат получит Android 10.

Цена и когда ждать

Продажи смартфона начнутся в декабре с ценником в 110 евро. В наличии будет три расцветки корпуса: Cyan Green, Sand и Charcoal. Новинка составит конкуренцию Redmi 8A.

Напомним, вчера компания Flipkart анонсировала в Индии первый смарт-телевизор под брендом Nokia.

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Смартфон, Nokia, Nokia 2.3.
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