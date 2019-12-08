Nokia 9 PureView начал получать обновление до Android 10

Новости технологии:Смартфон Nokia 9 PureView получил новую прошивку.

Компания HMD Global в октябре выпустила Android 10 для Nokia 8.1, а сейчас прошивка наконец-то добралась до флагмана Nokia 9 PureView.

Что нового

Т.к. смартфон входит в программу Android One и работает на «чистой» версии ОС, то он с обновлением получил все основные особенности системы. Например, немного изменённый интерфейс, тёмную тему, новые жесты управления, как на смартфонах Google Pixel и многое другое. В обновление разработчики ещё добавили актуальный патч безопасности и мелкие исправления ошибок.

Когда ждать

Прошивку уже начали распространять на смартфоны по всему миру. Если обновления у вас ещё нет — надо дождаться своей очереди.

Напомним, до конца года производитель должен также выпустить новую систему для Nokia 7.1. Все остальные смартфоны компании начнут получат Android 10 уже в 2020 году.