Huawei добавит в свои старые смартфоны новую функцию

Новости технологии:Huawei добавить свои старым моделям смартфонов функцию Always on Display.

Сегодня компания Huawei провела мероприятие в своем флагманском магазине Shenzhen Vientiane Tiandi Store. И на нем глава департамента программного обеспечения Huawei для потребительского бизнеса Ван Ченглу (Wang Chenglu) раскрыл некоторые планы производителя.

Always on Display

По его словам, компания планирует добавить свои старым моделям смартфонов функцию Always on Display. Она позволяет постоянно отображать на выключенном экране полезную информацию: время, дату, напоминания, уведомления и т. п.

Однако в начале следующего года первыми функцию получат 8 устройств: Huawei P30, P30 Pro, Mate 20 Pro, Mate 20 Porsche Design, Mate 20 X (4G), Mate 20 X (5G), Nova 5 Pro и Honor Magic 2.

Скорее всего, представитель Huawei имел в виду добавление функции с помощью обновления EMUI 10. Правда, многие из вышеперечисленных смартфонов уже получили новую версию прошивки и имеют функцию Always on Display. Поэтому будем ждать обновление для более старых моделей.