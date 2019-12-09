Смартфоны 18 китайских брендов получат новые чипы Snapdragon 865 и 765

Новости технологии:Смартфоны 18 брендов получат процессоры Snapdragon 865 и Snapdragon 765/765G.

На днях компания Qualcomm в ходе мероприятия Snapdragon Tech Summit 2019 анонсировала свои новые процессоры: Snapdragon 865 и Snapdragon 765/765G. Теперь же стало известно, какие производители намерены использовать эти чипы в своих смартфонах.

Список в студию

Всего в списке 18 брендов. Среди них есть и небольшие компании, выпускающие бюджетные модели, и даже производитель люксовых устройств. Это:

8848

Black Shark

Coolpad

iQOO

Lenovo

Meizu

Nubia

Red Magic

OnePlus

OPPO

Realme

Redmi

Smartisan

TCL

Vivo

Wingtech

Xiaomi

ZTE

Правда, в списке нет, например, Samsung, LG, Sony и др. Но это не значит, что они не будут использовать новые чипы Snapdragon. Похоже, в списке только китайские производители, и перечень не полный.

Напомним, смартфоны на базе SoC Snapdragon 865 появятся уже в начале 2020 года. Одним из первых будет флагман Xiaomi Mi 10. Redmi K30 5G и OPPO Reno 3 Pro 5G первые на рынке получать SoC Snapdragon 765G. Смартфоны анонсируют уже в этом месяце, но в продажу они поступят в начале 2020 года.

Также во время Snapdragon Tech Summit 2019 представители Motorola заявили, что производитель вернётся в премиум сегмент устройств.