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Смартфоны 18 китайских брендов получат новые чипы Snapdragon 865 и 765

Смартфоны 18 китайских брендов получат новые чипы Snapdragon 865 и 765
05:44 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Смартфоны 18 брендов получат процессоры Snapdragon 865 и Snapdragon 765/765G.

На днях компания Qualcomm в ходе мероприятия Snapdragon Tech Summit 2019 анонсировала свои новые процессоры: Snapdragon 865 и Snapdragon 765/765G. Теперь же стало известно, какие производители намерены использовать эти чипы в своих смартфонах.

Список в студию

Всего в списке 18 брендов. Среди них есть и небольшие компании, выпускающие бюджетные модели, и даже производитель люксовых устройств. Это:

  • 8848
  • Black Shark
  • Coolpad
  • iQOO
  • Lenovo
  • Meizu
  • Nubia
  • Red Magic
  • OnePlus
  • OPPO
  • Realme
  • Redmi
  • Smartisan
  • TCL
  • Vivo
  • Wingtech
  • Xiaomi
  • ZTE

Правда, в списке нет, например, Samsung, LG, Sony и др. Но это не значит, что они не будут использовать новые чипы Snapdragon. Похоже, в списке только китайские производители, и перечень не полный.

Напомним, смартфоны на базе SoC Snapdragon 865 появятся уже в начале 2020 года. Одним из первых будет флагман Xiaomi Mi 10. Redmi K30 5G и OPPO Reno 3 Pro 5G первые на рынке получать SoC Snapdragon 765G. Смартфоны анонсируют уже в этом месяце, но в продажу они поступят в начале 2020 года.

Также во время Snapdragon Tech Summit 2019 представители Motorola заявили, что производитель вернётся в премиум сегмент устройств.

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Процессор, Смартфон, Snapdragon 865.
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