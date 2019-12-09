Huawei выпустила новые смарт-часы Watch GT 2

Новости технологии:Huawei презентовала свои новые "умные" часы Watch GT 2.

Компания Huawei представила свои новые «умные» часы Watch GT 2 еще в середине сентября. Но сейчас, в преддверии новогодних и рождественских праздников, пользователям предлагают специальные версии часов.

Что изменили

На выбор по-прежнему есть две версии — 42 и 46 мм, но выполнены они в новогодней тематике.

У 42-миллиметровой версии золотистый корпус и красный клетчатый ремешок. У 46 мм модели черный корпус и красный либо черный с красной полосой ремешок.

Также специальная серия часов предлагает подборку тематических циферблатов к Новому году.

Остальные характеристики остались прежними: 1,2-дюймовый экран AMOLED разрешением 390×390 пикселей у младшей версии, 1,39-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением 454×454 у старшей, платформа Kirin A1, поддержка 15 видов спорта, измерение уровня стресса, качество сна и сердечного ритма, GPS и Bluetooth, а также операционная система Huawei LiteOS.

Сколько?

За 42 мм новогоднюю версию просят $225, за 46 мм — $240. Прием предварительных заказов стартует 24 декабря, а продажи — 1 января.

Кроме того, Huawei представила новую красную расцветку наушников Huawei Freebuds 3 — Honey Red. Их стоимость осталась прежней — около $170.