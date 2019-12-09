Samsung Galaxy S11+ получит камеру с эксклюзивным 108 МП датчиком

Новости технологии:Камера смартфона Samsung Galaxy S11+ получит эксклюзивный датчик.

В августе компания Samsung представила первый в мире 108-мегапиксельный датчик ISOCELL Bright HMX для камер смартфонов. Первым его получил флагман Xiaomi CC9 Pro (он же Mi Note 10 в Европе). Теперь очередь за флагманами Samsung Galaxy S11, которые дебютируют в начале следующего года.

Однако инсайдер Ice Universe заявляет, что у старшего Samsung Galaxy S11+ будет другой датчик камеры.

Какой?

По словам источников инсайдера, у Galaxy S11+ будет камера с эксклюзивным датчиком Samsung. То есть он также будет 108-мегапиксельным с оптическим размером 1/1.3», но это все-таки не ISOCELL Bright HMX.

Новый датчик превосходит по качеству ISOCELL Bright HMX и «имеет высокую стоимость».

По ранним утечкам, в камере также будут телеобъектив, широкоугольный сенсор, датчик для 3D-съёмки, а также специальный датчик Bright Night Sensor для съемки ночью.