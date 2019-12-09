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Понедельник, 09.12.2019
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В GSC Game World раскрыли новые детали об игре S.T.A.L.K.E.R. 2
В GSC Game World раскрыли новые детали об игре S.T.A.L.K.E.R. 2

В GSC Game World раскрыли новые детали об игре S.T.A.L.K.E.R. 2

В GSC Game World раскрыли новые детали об игре S.T.A.L.K.E.R. 2
13:46 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости технологии:Слухи о проекте ходили в течение долгого времени, и теперь появилась официальная информация об игре.

Украинская студия GSC Game World еще в 2018 году объявила о разработке следующей части своей легендарной игры – S.T.A.L.K.E.R. 

На геймдейв-конференнции Games Gathering-2019 украинская студия посвятила свой стенд S.T.A.L.K.E.R. 2, при этом часть стенда оформили точь-в-точь как заставку первой части игры.

Новые детали о S.T.A.L.K.E.R. 2

PR-менеджер студии Захар Бочаров рассказал изданию AIN.UA некоторые детали новой части игры о Чернобыле. В частности он отметил, что в шутере не будет лутбоксов и популярного жанра "королевской битвы".

Мы вдохновляемся оригинальной трилогией. Не могу пока говорить о том, какой это будет жанр, будет ли в игре онлайн-составляющая или нет, но оригинальная трилогия – хороший ориентир, – заметил Бочаров.

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Кроме того, представитель компании сообщил, что S.T.A.L.K.E.R. 2 точно выйдет на PC. Компания сама занимается разработкой, поэтому все слухи о коллаборации GSC Game World с любыми другими компаниями – это только слухи.

Дата выхода S.T.A.L.K.E.R. 2.

В компании пока не сообщают сроки выхода игры, но заверили, что совсем скоро они объявят эту информацию. Кроме того, разработчики не публиковали никаких трейлеров S.T.A.L.K.E.R. 2, поэтому все подобные материалы – фейковые.

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Компьютерная игра, Технологии, Игра, Техно, S.T.A.L.K.E.R. 2.
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