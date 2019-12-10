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WhatsApp перестанет работать на смартфонах с начала 2020 года

WhatsApp перестанет работать на смартфонах с начала 2020 года
12:45 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости технологии:WhatsApp прекратит работать на миллионах смартфонов в 2020 году.

Популятний мессенджер WhatsApp начиная с 1 февраля 2020 года перестанет работать на iPhone с iOS 8 и старше, а также на смартфонах с Android 2.3.7 и старше.

Владельцы гаджетов с этими операционными системами сейчас уже не могут создавать со своих телефонов новые аккаунты в WhatsApp или верифицировать старые, сообщает Daily Mail.

Другие устройства

Кроме того, с 31 декабря 2019 года WhatsApp не будет поддерживать на устройствах с операционной системой Windows Mobile. Ранее в декабре корпорация Microsoft сообщила об отказе от поддержки последней версии Windows 10 Mobile и предложила пользователям переходить на устройства на iOS и Android.

Уже не такой прожорливый: WhatsApp получил обновление

Что сказали в WhatsApp

Представители WhatsApp заявили, что прекратили активную поддержку своего мессенджера для устройств с вышеупомянутыми операционными системами. Там предупредили, что некоторые функции мессенджера на таких гаджетах могут стать недоступными "в любое время".

Мессенджер, принадлежащий Facebook Inc., продолжит работать на устройствах с ОС Android 4.0.3 и выше, а также на смартфонах с iOS 9 и выше.

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Смартфоны, Технологии, Телефоны, Мессенджер, WhatsApp, Техно, Mессенджер WhatsApp.
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