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Четверг, 12.12.2019
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Samsung Galaxy A51: обзор и характеристики смартфона
Samsung Galaxy A51: обзор и характеристики смартфона

Samsung Galaxy A51: обзор и характеристики смартфона

Samsung Galaxy A51: обзор и характеристики смартфона
13:58 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости технологии:Как и было обещано, компания Samsung сегодня представила первые смартфоны линейки Galaxy A нового поколения.

Samsung Electronics представила во Вьетнаме смартфон Galaxy A51. На презентации компания особое внимание уделила макрокамере новинки и новому экрану Infinity-O.

Особенности смартфона

Основная камера, на которую так обращают внимание, состоит из основного датчика на 48 Мп, широкоугольного 123-градусного сенсора с функцией быстрого переключения из обычной камеры на широкий угол, датчика глубины на 5 Мп и макролинзы. Заявлена поддержка технологии стабилизации видео Super Steady Video и ИИ-алгоритмов обработки фото. 

Технические характеристики Samsung Galaxy A51:

Дисплей: 6,5", 2400×1080, Super AMOLED

Процессор: 8-ядерный, 2,3 ГГц

Память: 6 ГБ оперативной, 128 ГБ постоянной, слот для microSD

Камера 48 + 5 + 12 + 5 Мп (основная), 32 Мп (фронтальная)

Батарея: 4000 мАч, быстрая зарядка 15 Вт

ОС: Android

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Связь: Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth, GPS, LTE, Dual SIM, джек для наушников

Главные преимущества смартфона прекрасно демонстрирует рекламный ролик.

Цена и продажи

Продажи Samsung Galaxy A51 во Вьетнаме стартуют 27 декабря 2019 года по цене 7 990 000 донгов (примерно 8 139 гривен). Смартфон доступен в трех цветах – Green Crush Multicolour, White Crush Sparkling, Black Crush Diamond.

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Все по теме:

Смартфон, Технологии, Samsung Galaxy, Телефон, Техно, Samsung Galaxy A51, Galaxy A51.
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