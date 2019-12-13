Первые подробности о мобильном процессоре Huawei Kirin 1020

Новости технологии:Раньше мобильные платформы Huawei уже называли в честь иностранных городов, что косвенно подтверждает выпуск новинки.

Вскоре после анонса мобильной платформы Kirin 990 5G в сети появились первые подробности о преемнике флагманского чипа. Инсайдеры уже опубликовали некоторые характеристики будущей новинки, которая значительно превзойдет предшественника в производительности.

Особенности нового чипа

Согласно утечки, которую опубликовали в социальной сети Weibo, новинка под кодовым названием Baltimore, выполнена по 5 техпроцессу, готовится к финальной стадии тестирования, передает Gizchina.

По данным источника, Kirin 1020 получит новейшие процессорные ядра ARM Cortex-A78, которые придут на замену актуальным Cortex-A77. По слухам, чип будет на 50% производительнее, чем актуальный Kirin 990.

Сообщается, что предстоящая верификация платформы необходима, чтобы установить, соответствует ли модель требованиям разработчика для дальнейшего перехода к фазе инженерного тестирования.

Дата выхода

Huawei обычно анонсирует флагманские чипсеты Kirin до начала зимы – релиз новой флагманской SoC также ожидается осенью 2020 года.

Точная дата выпуска и другие спецификации флагманского чипсета неизвестны.