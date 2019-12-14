Google Assistant начал поддерживать 44 языка для устного перевода

Новости технологии:Воспользоваться данной фунцией можно на iPhone и Android.

В сервис Google Assistant добавлена функция переводчика устной речи. Сейчас она работает для 44 языков.

Об этом сообщает The Next Web.

Функция работает на 44 языках и доступна как на Android, так и на iOS. Для того, чтобы изменить или добавить язык, необходимо выбрать устройство, на котором используется Google Assistant.

В телефоны Android Google Assistant встроен и не требует отдельного приложения. Для iOS это приложение необходимо скачать.

Чтобы запустить режим устного перевода, достаточно сказать "Окей, Google". Далее произнести команду, например: "Мне нужен устный переводчик итальянского", "Помоги мне говорить на испанском", "Выполни устный перевод с польского на нидерландскую", "Устный переводчик китайского", "Включи режим устного перевода".

В любом случае следует назвать нужную пару языков - и после сигнала начать говорить на одном из них. При этом язык определяется автоматически, специально переключать режим не нужно. Перевод устной речи можно будет не только услышать, но и увидеть на "умном дисплее".

Для выхода из режима устного перевода, необходимо дать смартфону команду, например: "Стоп", "Выйти", "Хватит" - при этом на "умном дисплее" надо провести по экрану слева направо.