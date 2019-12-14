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LG запатентовала смарт-браслет с гибким дисплеем

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LG запатентовала смарт-браслет с гибким дисплеем
12:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pinterest.com

Новости технологии:Пользователи смогут изгибать гаджет по своему усмотрению или придавать ему полностью плоскую форму для работы, скажем, на столе.

Компания LG Display запатентовала смарт-браслет на запястье, который предлагается оснастить гибким дисплеем.

Об этом сообщает Portaltele.

"Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) выдало компании LG Display патент на любопытное носимое устройство. В документе речь идёт об электронном браслете, предназначенном для ношения на запястье. Такое устройство предлагается оснастить гибким дисплеем", - говорится в сообщении.

В документе описывается механическая конструкция гаджета. Как можно видеть на иллюстрациях, устройство будет состоять из ряда звеньев, соединённых друг с другом специальным креплением. Их будет накрывать гибкий экран.

Любопытно, что в патенте рассматриваются несколько возможных конфигураций смарт-браслета. В одном из вариантов он имеет относительно небольшую ширину. Другая версия предусматривает создание некоего гибрида браслета и гибкого смартфона, оборачиваемого вокруг запястья.

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Заявка на патент была подана в конце 2017 года, а зарегистрирован документ всего несколько дней назад.

Собирается ли LG выпускать коммерческие гаджеты с описанной конструкцией, пока не ясно.

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LG, Технологии, Браслет, LG Display, Техно, Смарт-браслет.
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