Xiaomi представила смарт-будильник Qingping Bluetooth Alarm Clock (Фото)

Новости технологии:Ассортимент компании Xiaomi пополнился новыми гаджетами – на краудфандинговой площадке вендора появился будильник Qingping Bluetooth Alarm Clock.

Кроме своей основной функции, устройство может управлять другими домашними приборами.

Особенности будильника

В дополнение к жидкокристаллическому дисплею для отображения времени, новинка под названием Qingping Bluetooth оснащена датчиками температуры и влажности, а также модулем Bluetooth для синхронизации с другими устройствами экосистемы умного дома, сообщает Gizmochina.

Например, если температура в помещении падает ниже 20 градусов, будильник может самостоятельно включить обогреватель.

На корпусе устройства нет физических кнопок – чтобы заглушить будильник на 10 минут, достаточно нажать на корпус один раз, или отключить сигнал двойным нажатием.

Управлять настройками гаджета можно с помощью фирменного мобильного приложения, которое позволит выбрать одну из 8 мелодий и отрегулировать громкость звука.

Яркость подсветки дисплея устанавливается автоматически по расписанию – в период с 10 вечера до 7 утра она снижается на 50%.

Для измерения температуры используется датчик Swiss Sensirion с точностью ± 0,2 градуса и датчик влажности с точностью до ± 2%.

Дата старта продаж и цена

Новинка уже доступна для предварительного заказа на краудфандинговий платформе Xiaomi по цене 8 долларов. Продажи умного будильника начнутся 14 января 2020 года.