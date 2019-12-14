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Xiaomi представила смарт-будильник Qingping Bluetooth Alarm Clock (Фото)

Xiaomi представила смарт-будильник Qingping Bluetooth Alarm Clock (Фото)
22:47 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости технологии:Ассортимент компании Xiaomi пополнился новыми гаджетами – на краудфандинговой площадке вендора появился будильник Qingping Bluetooth Alarm Clock.

Кроме своей основной функции, устройство может управлять другими домашними приборами.

Особенности будильника

В дополнение к жидкокристаллическому дисплею для отображения времени, новинка под названием Qingping Bluetooth оснащена датчиками температуры и влажности, а также модулем Bluetooth для синхронизации с другими устройствами экосистемы умного дома, сообщает Gizmochina.

Например, если температура в помещении падает ниже 20 градусов, будильник может самостоятельно включить обогреватель.

На корпусе устройства нет физических кнопок – чтобы заглушить будильник на 10 минут, достаточно нажать на корпус один раз, или отключить сигнал двойным нажатием.

Управлять настройками гаджета можно с помощью фирменного мобильного приложения, которое позволит выбрать одну из 8 мелодий и отрегулировать громкость звука.

Яркость подсветки дисплея устанавливается автоматически по расписанию – в период с 10 вечера до 7 утра она снижается на 50%.

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Для измерения температуры используется датчик Swiss Sensirion с точностью ± 0,2 градуса и датчик влажности с точностью до ± 2%.

Дата старта продаж и цена

Новинка уже доступна для предварительного заказа на краудфандинговий платформе Xiaomi по цене 8 долларов. Продажи умного будильника начнутся 14 января 2020 года.

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Все по теме:

Гаджеты, Будильник, Технология, Xiaomi, Умный будильник, Qingping Bluetooth Alarm Clock.
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