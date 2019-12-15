Соберет диван, шкаф и тумбочку: ИИ научат сборке мебели

Новости технологии:Исследователи придумали платформу для сборки мебели, которая обучает ИИ.

Исследователи из Университета Южной Каролины разработали платформу для сборки мебели IKEA — это платформа для моделирования, где исследователи могут обучать устройства на основе искусственного интеллекта (ИИ).

"Этот инструмент предназначен для ИИ, который сначала обучается на простых задачах, а затем переходит на конструирование сложных объектов, в которых требуется долгосрочное планирование без участия человека", — отмечается в исследовании.

Среда для сборки мебели IKEA поддерживает более 80 различных конструкций, которые можно настраивать под нужную задачу по обучению. Исследователи уверены, что так они смогут дать роботам передовые навыки манипулирования объектами. В будущем эта настраиваемая среда может открыть новые возможности для обучения и оценки многочисленных методов машинного обучения для робототехники.

В будущем ученые хотят добавить поддержку 3D, позволяющую удаленно управлять роботами и создавать демонстрационные видеоролики с помощью VR контроллера или 3D-мыши. Их можно было бы затем использовать для обучения с помощью имитации.

Кроме того, в будущих версиях платформы пользователям разрешат управлять роботами с помощью голосовых инструкций и даже проводить обучение нескольких ИИ одновременно. Кроме того, устройства смогут использовать простые инструменты — отвертки и молотки.