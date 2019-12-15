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Смартфон OnePlus 7T получил обновление Oxygen OS

Смартфон OnePlus 7T получил обновление Oxygen OS
20:37 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Компания OnePlus выпустила обновление прошивки для своих флагманов OnePlus 7T.

Что изменилось

Владельцы смартфонов начали получать свежий апдейт Oxygen 10.0.0.7. Правда, обновление распространяется волнами, поэтому некоторым регионам придется подождать.

Вместе с прошивкой OnePlus 7T получил ноябрьский патч безопасности, улучшение камеры, исправление багов. Также производитель улучшил скорость запуска некоторых приложений, оптимизировал управление оперативной памятью и улучшил стабильность системы.

Что с OnePlus 7T Prо

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А вот от владельцев смартфонов OnePlus 7T Prо начали поступать жалобы. Пользователи недовольны работой адаптивной яркости экрана.

Так, автояркость не всегда работает так, как нужно: например, под прямыми солнечными лучами система снижает яркость, и в результате на экране ничего не видно.

Пользователи вынуждены отключать эту функцию и настраивать яркость автоматически. Похоже, OnePlus необходимо решить эту проблему с помощью обновления.

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Смартфон, Обновление, OnePlus 7T, OnePlus 7T Prо, Oxygen OS.
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