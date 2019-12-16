Xiaomi раскрыли сколько они зарабатывают на флагманах Redmi K30

Новости технологии:Компания Xiaomi поделились статистикой, сколько они зарабатывают на флагманах Redmi K30.

В прошлом году Xiaomi обещала, что будет зарабатывать на смартфонах не более 5%, в этом году представители компании еще раз напомнили, что главный секрет успеха производителя — его довольно скромные «аппетиты». И это подтверждает новый флагман суббренда Xiaomi — Redmi K30.

Сколько получают

На официальной презентации Redmi K30, которая прошла всего 5 дней назад, подчеркнули, что сейчас это самый дешевый 5G-смартфон на рынке. И ценник у него действительно довольно скромный: от $227 за 4G-версию и от $284 за версию с поддержкой сетей пятого поколения.

Китайские аналитики пошли дальше и подсчитали себестоимость нового флагмана. Для примера взяли Redmi K30 5G с 6/64 ГБ памяти.

Оказалось, стоимость его компонентов — $250. А на полки магазинов смартфон отправляется с ценником в $284, то есть всего на $34 дороже. Хотя в себестоимость не входят затраты на исследования, разработку и сборку, а также послепродажные траты.

То есть Xiaomi практически ничего не зарабатывает на линейке Redmi K30. Что ж, это вам не Apple, себестоимость смартфонов которой практически вдвое меньше конечной цены.