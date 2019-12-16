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В Fortnite стартовало событие, посвященное выходу следующей части "Звёздных Войн"

В Fortnite стартовало событие, посвященное выходу следующей части "Звёздных Войн"
04:59 Сегодня Телеграф digger.ru Фото: Twitter

Новости технологии:"Звёздные Войны: Скайуокер. Восход": В Fortnite фильму посвятили целое событие.

В игре Fortnite началось специальное событие, посвящённое выходу фильма «Звёздные Войны: Скайуокер. Восход». Оно включает в себя отрывок из заключительного фильма новой трилогии, выступление режиссёра Джей Джей Абрамса, а также световые мечи и бластеры.

Кроме того, разработчики добавили в игру скины Рей, Финна и Штурмовика, а также новые эмоции, звездолёт Сокол Тысячилетия и планер в виде СИД-Истребителя.

Мировая премьера финальной части трилогии сиквелов «Звёздных Войн» состоится 16 декабря, в России фильм выйдет в прокат с 19 декабря.

Напоминаем, утечки оказались правдивыми и в Fortnite появится новая карта с 13 районами. В игру завезут моторные лодки, и, чтобы они не простаивали зря, на карте появилось больше рек. Водоемы также пригодятся для плавания и рыбалки.

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Все по теме:

Звездные войны, Джей Джей Абрамс, Epic Games, Fortnite, Звёздные Войны: Скайуокер. Восход.
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