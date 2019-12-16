В Fortnite стартовало событие, посвященное выходу следующей части "Звёздных Войн"

Новости технологии:"Звёздные Войны: Скайуокер. Восход": В Fortnite фильму посвятили целое событие.

В игре Fortnite началось специальное событие, посвящённое выходу фильма «Звёздные Войны: Скайуокер. Восход». Оно включает в себя отрывок из заключительного фильма новой трилогии, выступление режиссёра Джей Джей Абрамса, а также световые мечи и бластеры.

Кроме того, разработчики добавили в игру скины Рей, Финна и Штурмовика, а также новые эмоции, звездолёт Сокол Тысячилетия и планер в виде СИД-Истребителя.

Мировая премьера финальной части трилогии сиквелов «Звёздных Войн» состоится 16 декабря, в России фильм выйдет в прокат с 19 декабря.

good update imo pic.twitter.com/LgbG0iU4bF — andrew webster (@A_Webster) December 14, 2019

Напоминаем, утечки оказались правдивыми и в Fortnite появится новая карта с 13 районами. В игру завезут моторные лодки, и, чтобы они не простаивали зря, на карте появилось больше рек. Водоемы также пригодятся для плавания и рыбалки.