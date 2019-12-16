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Новый дизайн Windows 10: подробности

Новый дизайн Windows 10: подробности
05:16 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: Twitter

Новости технологии:В Microsoft рассказали о новом дизайне OS Windows 10.

Вице-президент Microsoft по дизайну и исследованиям Джон Фридман рассказал об изменениях в дизайне OS Windows 10. Образ системы хотят сделать более органичным и современным, поэтому ее логотип и иконки программ перерисовали в стиле Fluent Design. Главная цель редизайна — сделать значки максимально единообразными.

Fluent Design был представлен более двух лет назад на конференции Microsoft Build 2017. Этот стиль оформления сохраняет простоту интерфейсов, но уходит от плоского дизайна Metro UI — стиля, ранее использовавшегося в ОС Windows версий 10, 8.

Для Fluent Design будут характерны тени, размытие фона и различные эффекты при наведении курсора на иконки.

Основной логотип операционной системы также изменится. В нынешнем логотипе Windows 10 присутствует один цвет, а в новой эмблеме будут использованы поверхности с разными оттенками одного цвета — некое подобие градиента.

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Microsoft, Windows 10, Джон Фридман.
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