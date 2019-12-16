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Компания Google показала, какую площадь отсняла для своих карт

Компания Google показала, какую площадь отсняла для своих карт
11:59 Сегодня Телеграф Экономическая правда

Новости технологии:Американская компания Google заявляет, что собственный проект по пересмотру улиц Street View содержит изображения свыше 16 миллионов километров снимков.

В Google рассказали, что проект по просмотру улиц Street View содержит изображения, в общей сложности охватывающие 16 миллионов километров, а база Google Earth насчитывает 58 миллионов квадратных километров, т.е около 98% населенных территорий. Об этом сообщает ITC.

Такого расстояния, отснятого для Street View хватит, чтобы обогнуть земной шар более 400 раз.

Сообщается, что данные Google намного больше, чем у любого другого картографического сервиса, в том числе и Apple Maps, который только с выходом iOS 13 в этом году начал предлагать функцию просмотра улиц.

Съёмка местности для Google Street View может занимать до нескольких недель. Компания использует для этого специальные автомобили, оснащённые камерами и лазерными сканерами.

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В местах, где не может проехать автомобиль, съёмка проводится с помощью рюкзаков Street View Trekker. Для этих целей компания использует даже животных. Полученные снимки являются основой не только для Street View и Google Earth, но и для других сервисов компании.

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Google, Street View, Apple Maps.
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