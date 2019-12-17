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В Минцифры рассказали о сервисах, которые введут на уровне всего государства

В Минцифры рассказали о сервисах, которые введут на уровне всего государства
04:31 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости технологии:Министерство цифровой трансформации хочет обновить реестры и перевести их в электронный формат.

Вицепремьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что разрабатывают несколько сервисов, которые будут работать на уровне всего государства. Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"При вводе данных работники государственных структур делают много ошибок. Мы сегодня разрабатываем определенный набор сервисов, которые будем внедрять на уровне всего государства: это о общении между должностными лицами, это уведомления, смс, в мессенджерах и это моделирование сайтов", - сказал он, уточнив, что эти сервисы должны заработать уже к концу весны.

Одним из таких сервисов является "Кабинет гражданина", который позволит собирать данные в одном месте.

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"В приложении, которое мы запустили, и в портале, который мы также разработали и скоро будет запуск, мы уже создали "Кабинет гражданина", где будут подтягиваться все данные из базовых реестров граждан", - сказал он. Федоров уточнил, что благодаря этому сервису украинцы смогут видеть, чем они владеют: квартиры, автомобили, земля. 

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Сервисы, Государство, Михаил Федоров, Минцифры.
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