В Минцифры рассказали о сервисах, которые введут на уровне всего государства

Новости технологии:Министерство цифровой трансформации хочет обновить реестры и перевести их в электронный формат.

Вицепремьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что разрабатывают несколько сервисов, которые будут работать на уровне всего государства. Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"При вводе данных работники государственных структур делают много ошибок. Мы сегодня разрабатываем определенный набор сервисов, которые будем внедрять на уровне всего государства: это о общении между должностными лицами, это уведомления, смс, в мессенджерах и это моделирование сайтов", - сказал он, уточнив, что эти сервисы должны заработать уже к концу весны.

Одним из таких сервисов является "Кабинет гражданина", который позволит собирать данные в одном месте.

"В приложении, которое мы запустили, и в портале, который мы также разработали и скоро будет запуск, мы уже создали "Кабинет гражданина", где будут подтягиваться все данные из базовых реестров граждан", - сказал он. Федоров уточнил, что благодаря этому сервису украинцы смогут видеть, чем они владеют: квартиры, автомобили, земля.