Федоров: Приложение "Дія" не будет владеть данными украинцев

Новости технологии:16 декабря запустили бета-тестирование приложения "Дія".

Вицепремьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что мобильное приложение "Дія" не будет владеть данными украинцев. Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Мы сегодня запустили бета-тестирование приложения "Дія". Украинцам незачем переживать. Потому что мы не владеем данными, сегодня данными украинцев владеют более 350 реестров и не нужно создавать систему, которая будет владеть этими данными. Мы - просто облачный сервер, который является транзитным, и мы просто показываем то, что есть в реестрах", - сказал он.

Министерство цифровой трансформации уже тестирует несколько услуг онлайн: платформу "Мережа", "горячую линию" для предпринимателей и "Электронный кабинет застройщика".