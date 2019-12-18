Помощь в борьбе с буллингом: Instagram ввел новую функцию

Новости технологии:Instagram внедрил новую функцию, которая будет уведомлять людей, когда их посты могут считаться оскорбительными.

Разработчики соц сети сообщили, что для данного нововведения был разработан искусственный интеллект, который и будет распознавать различные формы запугиваний и оскорблений в сети.

Смысл функции заключается в том, что у пользователя появляется возможность обдумать свои слова перед публикацией. Об этом компания сообщила в своем блоге.

Создатели Instagram надеются, что это поможет бороться с травлей в интернете, что есть насущной проблемой для социальных сетей.

Ранее, уже была запущена функция, которая уведомляла об оскорбительном комментарии, и результаты были очень таки неплохими. Такого рода подталкивания побуждают пользователей все таки пересматривать свои слова.

Теперь перед публикацией поста с, по мнению ИИ, оскорблениями, поступит предупреждение, что на такого рода посты уже были жалобы, и приложение предложит его отредактировать.

В дополнение к помощи с буллингом данное предупреждение поможет людям узнать, что не разрешается в "Инстаграме" и в каких случаях аккаунт рискует нарушить наши правила".

Сначала данное обновление будет доступно в некоторых странах и регионах, а потом начнется расширение по всему миру.