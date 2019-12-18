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Samsung вскоре представит эксклюзивный планшет с пером

Samsung вскоре представит эксклюзивный планшет с пером
20:48 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости технологии:Следующим устройством Samsung с пером S Pen будет смартфон Galaxy Note 10 Lite, но он может быть не единственным гаджетом с поддержкой этого аксессуара.

Samsung работает над новым планшетом, который получит S Pen. Если точнее, южнокорейский производитель разрабатывает две модели: SM-P610 и SM-P615.

По предварительным данным, это разновидности одного устройства, которые отличаются поддержкой LTE, сообщает Sammobile.

У Samsung уже есть опыт выпуска планшетов с S Pen. Например, выпущенная в этом году модель Galaxy Tab А with S Pen (SM-P205) на процессоре Exynos 7904, имеет 3 ГБ оперативной памяти и аккумулятор емкостью 4200 мАч.

Что известно о гаджете?

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Поскольку разработка SM-P610 / 615 сейчас находится на ранней стадии, пока известно только, то, что эти устройства будут доступны в конфигурациях с 64 ГБ и 128 ГБ флеш-памяти. Кроме того, ожидается, что Samsung предложит фирменную оболочку для этих планшетов.

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Samsung, Гаджеты, Планшет, Технологии, Samsung S Pen.
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