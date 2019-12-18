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Только солнечные лучи: JBL показала новые наушники, которые не нужно заряжать

Только солнечные лучи: JBL показала новые наушники, которые не нужно заряжать
22:25 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: twitter

Новости технологии:JBL представила беспроводные наушники, которым не нужна зарядка.

Прототип устройства подключается к смартфону пользователей через Bluetooth, как обычные наушники. В устройство встроена батарея мощностью 700 мА·ч, которую можно полностью зарядить за два часа через USB-шнур. Этого хватит на 24 часа работы наушников.

Помимо обычной зарядки, на дужках наушников находится материал Powerfoyle от шведской компании Exeger. Этот тип фольги может генерировать энергию не только в солнечный день, но также в помещении и в условиях искусственного или рассеянного естественного освещения.

Инженеры отмечают, что полтора часа прогулки под открытым небом способны продлить работу наушников на 68 часов, а два часа в день — на 168 часов.

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Сейчас JBL предлагает купить первые прототипы таких наушников JBL Reflect Eternals за $144. Поставки намечены на октябрь 2020 года.

На данный момент JBL проводит краудфандинговую кампанию на платформе Indigogo для сбора средств на запуск этой линейки.

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Наушники, Технологии, Техно, JBL, JBL Reflect Eternals.
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