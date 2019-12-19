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Четверг, 19.12.2019
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Технология, которая спасет тысячи жизней: Bosch отучит водителей отвлекаться на смартфоны

Технология, которая спасет тысячи жизней: Bosch отучит водителей отвлекаться на смартфоны
16:10 Сегодня Телеграф auto.24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости технологии:Сегодня немало новых авто оснащаются системами помощи на дороге, но скоро они получат и функцию слежения за ситуацией в салоне.

С помощью камер, сенсоров и системы на базе искусственного интеллекта бортовой компьютер сможет точно оценивать состояние человека за рулем: не переутомился ли водитель, не слишком ли много отвлекается от дороги и так далее.

При тревожных сигналах автоматика остановит транспортное средство.

Новая система Bosch появится на серийных автомобилях в 2022 году. При этом в Европейской комиссии считают, что до 2038 года этот технология позволит спасти более 25 тысяч жизней и предотвратит меньшей мере 140 тысяч тяжелых травм в одной только Европе.

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Чтобы бороться с аварийными ситуациями, Bosch предлагает встроить в руль камеру, которая будет постоянно следить за глазами водителя. Система выдаст предупреждение, если человек будет недостаточно внимательным или сконцентрированным.

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Автомобиль, Смартфон, Изобретение, Технологии, Bosch, За рулем, Разговаривать за рулем.
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