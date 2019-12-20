Скачать
Пятница, 20.12.2019
Газовые переговоры продолжатся в пятницу в Минске
Газовые переговоры продолжатся в пятницу в Минске
Самые актуальные проблемы: что волнует украинцев больше всего
Самые актуальные проблемы: что волнует украинцев больше всего
Почеттино может вернуться в Тоттенхэм
Почеттино может вернуться в Тоттенхэм
"Аватар 2": режиссер Джеймс Кэмерон объяснил причину задержки сиквела
"Аватар 2": Джеймс Кэмерон объяснил причину задержки сиквела

Без кобальта и никеля: батарея на морской воде прошла первые испытания

Без кобальта и никеля: батарея на морской воде прошла первые испытания
02:17 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay

Новости технологии:Появилась первая батарея без кобальта и никеля. В ней используют морскую воду.

Исследователи из компании IBM представили первые в мире батареи, в составе которых не используются кобальт и никель. Их заменили другими, "зелеными" материалами, которые можно получить из морской воды.

По словам специалистов, новые материалы сделают аккумуляторы дешевле, чем все существующие литий-ионные аналоги на рынке. При этом их характеристики, особенно скорость зарядки и энергетическая плотность — повысятся. Кроме того, они до минимума снизят риски взрывов устройств.

Ученые отметили, что в первую очередь их можно использовать в электромобилях. Предварительные тесты показали, что для зарядки в 80% хватает пяти минут, а недорогие материалы позволят легко ввести новый тип батарей на рынок.

Технология, которая спасет тысячи жизней: Bosch отучит водителей отвлекаться на смартфоны

"Многие материалы, включая тяжелые металлы, такие как никель и кобальт, создают огромные экологические и гуманитарные риски. Кроме того, кобальт добывается в Центральной Африке, причем в эксплуататорских условиях", — отметили в IBM.

Тесты доказали, что новые батареи могут служить до трех лет, а их средняя мощность — 10 тыс вт/ч. Это значит, что в будущем батарею можно использовать в интеллектуальных электросетях и энергетической инфраструктуре, где важна стабильность и долгосрочность.

Самый умный: ИИ теперь может решать сложные математические задачи

"Используя три новых материала, которые никогда не применялись в батарейках, наша команда обнаружила, что с ее помощью можно модернизировать множество устройств", — добавили в IBM.

"Причем материалы для этой батареи можно извлекать из морской воды, что дешево и куда более человечно чем добыча кобальта и никеля".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Электричество, Физика, Химия, Батареи.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Стрельба возле здания ФСБ в Москве: все подробности происшествия (Видео)
02 Стрелок "нейтрализирован": что происходит возле здания ФСБ в Москве (Фото)
03 Ким Кардашьян призналась, что прифотошопила свою дочь на семейное фото
04 Как украинцы относятся к России: данные соцопроса
05 Президент Украины получил верительные грамоты у послов двух стран НАТО (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В ОПЗЖ требуют референдума по рынку земли
В ОПЗЖ требуют референдума по рынку земли
В Украине будет запущен реестр педофилов
В Украине будет запущен реестр педофилов
Трагедия MH17: ВР продлила соглашение с Нидерландами
Трагедия MH17: ВР продлила соглашение с Нидерландами
Не выйдут из моды никогда: как и какие юбки носить этой зимой
Не выйдут из моды никогда: как и какие юбки носить этой зимой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь