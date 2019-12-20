Без кобальта и никеля: батарея на морской воде прошла первые испытания

Новости технологии:Появилась первая батарея без кобальта и никеля. В ней используют морскую воду.

Исследователи из компании IBM представили первые в мире батареи, в составе которых не используются кобальт и никель. Их заменили другими, "зелеными" материалами, которые можно получить из морской воды.

По словам специалистов, новые материалы сделают аккумуляторы дешевле, чем все существующие литий-ионные аналоги на рынке. При этом их характеристики, особенно скорость зарядки и энергетическая плотность — повысятся. Кроме того, они до минимума снизят риски взрывов устройств.

Ученые отметили, что в первую очередь их можно использовать в электромобилях. Предварительные тесты показали, что для зарядки в 80% хватает пяти минут, а недорогие материалы позволят легко ввести новый тип батарей на рынок.

"Многие материалы, включая тяжелые металлы, такие как никель и кобальт, создают огромные экологические и гуманитарные риски. Кроме того, кобальт добывается в Центральной Африке, причем в эксплуататорских условиях", — отметили в IBM.

Тесты доказали, что новые батареи могут служить до трех лет, а их средняя мощность — 10 тыс вт/ч. Это значит, что в будущем батарею можно использовать в интеллектуальных электросетях и энергетической инфраструктуре, где важна стабильность и долгосрочность.

"Используя три новых материала, которые никогда не применялись в батарейках, наша команда обнаружила, что с ее помощью можно модернизировать множество устройств", — добавили в IBM.

"Причем материалы для этой батареи можно извлекать из морской воды, что дешево и куда более человечно чем добыча кобальта и никеля".