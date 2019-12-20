Эпическое поражение: робомуха успешно прошла тест мухобойкой (Видео)

Новости технологии:Посмотрите, как мягкая робомуха выживает после нескольких ударов мухобойкой.

Инженеры создали мягкую робомуху, которая выживает даже после ударов мухобойкой. Устройство двигается благодаря сокращениям искусственных мышц — и развивает скорость до 3 м/с, говорится в сообщении Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL).

Ученые представили две версии мягкого робота, который получил название DEAnsect. Первая версия устройства исключительно прочная — внешне она выглядит как нечто среднее между мухой и стрекозой, а ее части соединены между собой с помощью сверхтонких проводов. Робота можно складывать, сжимать в ладони и бить мухобойкой — все эти действия не причиняют ему вреда.

"В настоящее время мы работаем над неуправляемой и полностью мягкой версией робота. В долгосрочной перспективе мы планируем установить новые датчики и излучатели на наших робонасекомых, чтобы они могли напрямую общаться друг с другом", - говорит Герберт Ши, ведущий автор исследования.

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