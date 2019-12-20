Скачать
Пятница, 20.12.2019
Газовые переговоры продолжатся в пятницу в Минске
Газовые переговоры продолжатся в пятницу в Минске
Самые актуальные проблемы: что волнует украинцев больше всего
Самые актуальные проблемы: что волнует украинцев больше всего
Почеттино может вернуться в Тоттенхэм
Почеттино может вернуться в Тоттенхэм
"Аватар 2": режиссер Джеймс Кэмерон объяснил причину задержки сиквела
"Аватар 2": Джеймс Кэмерон объяснил причину задержки сиквела

Эпическое поражение: робомуха успешно прошла тест мухобойкой (Видео)

Эпическое поражение: робомуха успешно прошла тест мухобойкой (Видео)
02:40 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Скриншот

Новости технологии:Посмотрите, как мягкая робомуха выживает после нескольких ударов мухобойкой.

Инженеры создали мягкую робомуху, которая выживает даже после ударов мухобойкой. Устройство двигается благодаря сокращениям искусственных мышц — и развивает скорость до 3 м/с, говорится в сообщении Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL).

Ученые представили две версии мягкого робота, который получил название DEAnsect. Первая версия устройства исключительно прочная — внешне она выглядит как нечто среднее между мухой и стрекозой, а ее части соединены между собой с помощью сверхтонких проводов. Робота можно складывать, сжимать в ладони и бить мухобойкой — все эти действия не причиняют ему вреда.

"В настоящее время мы работаем над неуправляемой и полностью мягкой версией робота. В долгосрочной перспективе мы планируем установить новые датчики и излучатели на наших робонасекомых, чтобы они могли напрямую общаться друг с другом", - говорит Герберт Ши, ведущий автор исследования.

Грузчиком сможет быть каждый: создан экзоскелет, который станет "будущим в сфере работы с грузами" (Видео)

Исследователи из Facebook научили ИИ воспринимать формулы и краткую запись задачи, а после этого обучили вычислениям на массиве из 100 млн уравнений.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Робот, Кибернетика, DEAnsect.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Стрельба возле здания ФСБ в Москве: все подробности происшествия (Видео)
02 Стрелок "нейтрализирован": что происходит возле здания ФСБ в Москве (Фото)
03 Ким Кардашьян призналась, что прифотошопила свою дочь на семейное фото
04 Как украинцы относятся к России: данные соцопроса
05 Президент Украины получил верительные грамоты у послов двух стран НАТО (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В ОПЗЖ требуют референдума по рынку земли
В ОПЗЖ требуют референдума по рынку земли
В Украине будет запущен реестр педофилов
В Украине будет запущен реестр педофилов
Трагедия MH17: ВР продлила соглашение с Нидерландами
Трагедия MH17: ВР продлила соглашение с Нидерландами
Не выйдут из моды никогда: как и какие юбки носить этой зимой
Не выйдут из моды никогда: как и какие юбки носить этой зимой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь