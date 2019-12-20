Няня больше не нужна: детский монитор Yi Technology KamiBaby за $100 (Видео)

Новости технологии:Компания Yi Technology запустила на краудфандинговой платформе Indiegogo сбор средств на детский монитор KamiBaby.

Новинка получила форму напоминающую зайца. Устройство оснастили FHD-камерой, которая сохраняет видео в облако.

Из интересного, KamiBaby имеет ночной режим съёмки, 360-градусные динамики, а также специальные сенсоры, которые могут распознавать дыхание ребёнка, плачь и определять температуру в комнате. Естественно, управлять монитором можно со смартфона.

Новинка также работает с помощниками Google Assistant и Amazon Alexa.

Цена и когда ждать

За KamiBaby сейчас просят 100 долларов США. Первые поставки устройства должны начаться в марте 2020 года.