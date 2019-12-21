Автомобильный пылесос 70mai: особенности и цена

Новости технологии:Компания 70mai выставила на Aliexpress автомобильный пылесос.

Компания 70mai начала продавать на Aliexpress свой новый продукт — автомобильный пылесос с ценником в $100.

Что известно

К сожалению, подробностей об устройстве нет, но мы уверенны в подлинности продукта, так как его продаёт официальный магазин производителя с рейтингом 98.8% положительных отзывов. По фотографиям пылесоса можно сказать, что он имеет компактные габариты, индикатор заряда и специальную съёмную насадку.

Если вы, вдруг, не знали

70mai — один из ведущих производителей видеорегистраторов и аксессуаров для машин. Торговая марка принадлежит компании Die Information Technology (Shanghai) Co., Ltd. Её главным инвестором является Xiaomi Technology и китайский OEM/ODM-производитель Longcheer. Кстати, у нас есть хорошая подборка товаров 70mai, которые могут вас заинтересовать.