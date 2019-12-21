OPPO Find X2 может получить сверхбыструю беспроводную зарядку

Новости технологии:Новинка от OPPO: смартфон Find X2 может получить беспроводную зарядку на 50 Вт.

В начале декабря компания OPPO рассказала, что готовит к выходу флагманский смартфон Find X2. Сейчас в сети появилась интересная информация о новинке.

Что известно

Согласно китайскому инсайдеру, устройство сможет похвастаться сверхбыстрой беспроводной зарядкой с мощностью в 50 Вт. Если информация подтвердиться, то это будет впечатляюще. Для сравнения, представленная в сентябре технология Xiaomi Mi Charge Turbo имеет мощность в 30 Вт, при этом она способна зарядить аккумулятор на 4000 мАч всего за 69 минут.

Напомним, OPPO Find X2 также получит новый 7-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 865 с модемом X55 5G. Новинку ещё оснастят AMOLED-экраном на 120 Гц и модулем камеры, разработанным совместно с компанией Sony. Он будет иметь увеличенный размер сенсора для лучшей светочувствительности, а также технологию All Pixel omni-directional PDAF.

Когда ждать

OPPO Find X2 должен дебютировать в первом квартале 2020 года. Флагман составит конкуренцию другим топовым устройства на рынке.