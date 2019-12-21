В Epic Games Store стартовала зимняя распродажа

Чтобы не отставать от Valve, собственную «Праздничную распродажу» запустила и Epic Games.
Что взять
«Эпики» сбросили цену на Star Wars Jedi: Fallen Order, и отдают джедайское приключение за 1 493 грн со скидкой в -17%. Беглому мечнику предстоит восстановить Орден, собрать воедино осколки прошлого и завершить свое обучение, попутно спасаясь от Инквизиции.
Ценник упал и на Borderlands 3, которую отдают со скидкой в -35% за 584 грн. Геймеров ждет много перестрелок, горы лута и необычные персонажи со своими причудами. Игру покритиковали из-за оптимизации и малого количества изменений по сравнению с Borderlands 2, но проект годится для знакомства с серией и может повеселить фанатов франшизы.
Также не стоит пропускать The Outer Worlds от создателей Fallout: New Vegas. Разработчики не стесняясь вдохновились своим прошлым творением, но проект все равно получился самобытным.
Также стоит взять:
Epic Games также решила ввести систему купонов, который можно использовать при покупке игр стоимостью от $15. Если вы совершите свою первую покупку или получите бесплатную игру в рамках акции прежде чем заберет «билет», то первый купон Epic на сумму $10 рублей будет выдан вам автоматически. К тому же Epic дарит новый купон после соответствующей покупки.
Вместе с тем «эпики» решили раздать и 12 игр в период распродажи. Сейчас в магазине можно забрать Into the Breach, а через 24 часа бесплатным станет другой проект.