В Epic Games Store стартовала зимняя распродажа

Новости технологии:Epic Games запустили праздничную распродажу игр.

Чтобы не отставать от Valve, собственную «Праздничную распродажу» запустила и Epic Games.

Что взять

«Эпики» сбросили цену на Star Wars Jedi: Fallen Order, и отдают джедайское приключение за 1 493 грн со скидкой в -17%. Беглому мечнику предстоит восстановить Орден, собрать воедино осколки прошлого и завершить свое обучение, попутно спасаясь от Инквизиции.

Ценник упал и на Borderlands 3, которую отдают со скидкой в -35% за 584 грн. Геймеров ждет много перестрелок, горы лута и необычные персонажи со своими причудами. Игру покритиковали из-за оптимизации и малого количества изменений по сравнению с Borderlands 2, но проект годится для знакомства с серией и может повеселить фанатов франшизы.

Также не стоит пропускать The Outer Worlds от создателей Fallout: New Vegas. Разработчики не стесняясь вдохновились своим прошлым творением, но проект все равно получился самобытным.

Также стоит взять:

Red Dead Redemption 2 — 719 грн

Metro Exodus — 337 грн

Detroit: Become Human — 673 грн

Phoenix Point — 569

Control — 568 грн

Atomicrops — 156 грн

Epic Games также решила ввести систему купонов, который можно использовать при покупке игр стоимостью от $15. Если вы совершите свою первую покупку или получите бесплатную игру в рамках акции прежде чем заберет «билет», то первый купон Epic на сумму $10 рублей будет выдан вам автоматически. К тому же Epic дарит новый купон после соответствующей покупки.

Вместе с тем «эпики» решили раздать и 12 игр в период распродажи. Сейчас в магазине можно забрать Into the Breach, а через 24 часа бесплатным станет другой проект.