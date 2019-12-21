Galaxy Note 10 Lite: стало известно, сколько будет стоить новинка от Samsung

Новости технологии:Galaxy Note 10 Lite будет на рынке с ценником в 630 евро.

Инсайдер Роланд Куандт (Roland Quandt), кроме подробностей о Galaxy S10 Lite, поделился информацией о цене смартфона Galaxy Note 10 Lite.

Что рассказал

Согласно крупному европейскому ретейлеру, аппарат появится на рынке с ценником в 630 евро. Речь идёт об одной модификации памяти на 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Для сравнения, обычный Galaxy Note 10 стоит сейчас в Европе от 700-800 евро, а его старший брат Galaxy Note 10+ — от 800-900 евро.

Что известно

Напомним, Galaxy Note 10 Lite приписывают процессор Exynos 9810, AMOLED-дисплей, аккумулятор с ёмкостью 4500 мАч, а также камеру с главным сенсором на 48 Мп. На некоторых рынках устройство выйдет с названием Galaxy A81. Его должны анонсировать вместе с Galaxy S10 Lite в ближайшие дни.