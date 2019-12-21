Puma представила специальную обувь для геймеров Active Gaming Footwear (Видео)

Новости технологии:Спецобувь для киберспортсменов, как утверждают дизайнеры, поможет комфортно и легко взобраться на олимп консольного гейминга.

Немецкий бренд спортивных товаров Puma представил спецобувь для геймеров - суперлегкие, тонкие и дышащие кроссовки Active Gaming Footwear, которые плотно облегают ногу, словно носки. Подошва выполнена из низкопрофильной резины - она не скользит и обеспечивает лучшее "сцепление", - а вязаный верх пропускает воздух и дает ощущение полного комфорта.

Согласно информации на сайте онлайн-магазина Puma, пара такой геймерской обуви стоит 80 фунтов стерлингов. По словам дизайнеров, кроссовки, которые являют собой "будущее производительности игр" были созданы "с учетом потребностей консольных геймеров и предназначены для носки как дома, так и на спортивной арене".

"Наблюдая за спортсменами и игроками на турнирах и разговаривая с ними, мы заметили, что им все еще не хватает базового оборудования для выступлений. Именно поэтому мы разработали нашу игровую обувь - в тесном сотрудничестве и консультируясь с профессиональными спортсменами и просто любителями киберспорта. Эта обувь наиболее удобна для состязаний и обеспечивает повышенный уровень контроля. Отзывы, которые мы получили от профессиональных спортсменов, были крайне положительными", - рассказали представители компании газете Metro.

Помимо всего прочего, кроссовки от Puma помогают геймерам "адаптироваться к различным задачам и играть лучше" - благодаря четырем специальным режимам работы: Seek ("Поиск"), Attack ("Штурм"), Cruise ("Обход") и Defense ("Защита"). Однако что конкретно под этим подразумевается - в Puma пока никак не объясняют.