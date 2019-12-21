Скачать
Понедельник, 23.12.2019
В Кабмине хотят повышать зарплаты на 2 тысячи в год
В Кабмине хотят повышать зарплаты на 2 тысячи в год
Новый глава Института нацпамяти озвучил приоритеты работы
Новый глава Института нацпамяти озвучил приоритеты работы
Топ-10 лучших тренеров сборных 2019 года
Топ-10 лучших тренеров сборных 2019 года
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 24 декабря
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 24 декабря

Puma представила специальную обувь для геймеров Active Gaming Footwear (Видео)

Puma представила специальную обувь для геймеров Active Gaming Footwear (Видео)
19:54 Сб, 21 Декабрь 2019 Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Спецобувь для киберспортсменов, как утверждают дизайнеры, поможет комфортно и легко взобраться на олимп консольного гейминга.

Немецкий бренд спортивных товаров Puma представил спецобувь для геймеров - суперлегкие, тонкие и дышащие кроссовки Active Gaming Footwear, которые плотно облегают ногу, словно носки. Подошва выполнена из низкопрофильной резины - она не скользит и обеспечивает лучшее "сцепление", - а вязаный верх пропускает воздух и дает ощущение полного комфорта.

Согласно информации на сайте онлайн-магазина Puma, пара такой геймерской обуви стоит 80 фунтов стерлингов. По словам дизайнеров, кроссовки, которые являют собой "будущее производительности игр" были созданы "с учетом потребностей консольных геймеров и предназначены для носки как дома, так и на спортивной арене".

"Наблюдая за спортсменами и игроками на турнирах и разговаривая с ними, мы заметили, что им все еще не хватает базового оборудования для выступлений. Именно поэтому мы разработали нашу игровую обувь - в тесном сотрудничестве и консультируясь с профессиональными спортсменами и просто любителями киберспорта. Эта обувь наиболее удобна для состязаний и обеспечивает повышенный уровень контроля. Отзывы, которые мы получили от профессиональных спортсменов, были крайне положительными", - рассказали представители компании газете Metro.

Первые тесты Half-Life: Alyx на разных VR-устройствах (Фото и видео)

Помимо всего прочего, кроссовки от Puma помогают геймерам "адаптироваться к различным задачам и играть лучше" - благодаря четырем специальным режимам работы: Seek ("Поиск"), Attack ("Штурм"), Cruise ("Обход") и Defense ("Защита"). Однако что конкретно под этим подразумевается - в Puma пока никак не объясняют.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Обувь, Киберспорт, Геймеры, Puma, Кроссовки-носки, Active Gaming Footwear, Гейминг.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Не лечим, а калечим: не употребляйте это при простуде (Фото)
02 Главные события недели: Зеленский в Баку, столкновения под Радой, газовые соглашения и другие
03 Погода на неделю: украинцев ожидают дожди, мокрый снег и ветер
04 Новый Трудовой кодекс: что предлагают изменить
05 Проще простого: эффективный рецепт при одышке
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Опрос: Украинцы назвали политика и главное событие года
Украинцы назвали политика и главное событие года
Новый Трудовой кодекс: что предлагают изменить
Новый Трудовой кодекс: что предлагают изменить
Кабмин пересмотрит прогноз по курсу доллара
Кабмин пересмотрит прогноз по курсу доллара
Студия Warner Bros. планирует снять &quot;Шерлока Холмса 4&quot;: подробности
Студия Warner Bros. планирует снять "Шерлока Холмса 4": подробности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь