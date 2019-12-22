Телевизоры LG превзошли требования к дисплеям 8K Ultra HD

Новости технологии:Компания LG представит новую линейку 8K-телевизоров на выставке CES 2020.

Компания LG Electronics объявила, что её телевизоры первыми в мире превзошли строгие требования, предъявляемые Ассоциацией потребительских технологий (CTA) к 8K-панелям нового поколения.

Что это означает?

В телевизорах высокого разрешения чёткость картинки зависит не только от количества пикселей, но того, насколько хорошо соседние пиксели различаются между собой. Второй параметр определяется контрастной модуляцией (CM). Для 8K-панелей она должна составлять не менее 50% при общем количестве активных пикселей более 33 миллионов. Официальный логотип 8K Ultra HD будут иметь только те устройства, которые отвечают стандарту, и телевизоры LG Real 8K стали первыми.

LG представит новую линейку 8K-телевизоров на выставке CES 2020, это будут как OLED-модели в премиальной линейке LG SIGNATURE, так и LCD-телевизоры LG 8K NanoCell TV. Показатель контрастной модуляции у них находится в пределах 90%, существенно превосходя утверждённые требования стандарта. Независимые тесты международной организации Intertek и немецкой компании VDE подтвердили заявленные характеристики панелей. В сравнении с другими дисплеями, где это значение ниже, новинки LG обеспечивают исключительную детализацию:

С января 2020 логотип 8K UHD появится на каждом 8K-телевизоре LG. Модели Real 8K соответствуют всем требованиям CTA, которые касаются не только разрешения, но и расширенного динамического диапазона, глубины цвета, масштабирования и цифровых входных сигналов.