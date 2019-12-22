Google посвятил doodle дню зимнего солнцестояния (Фото)

Новости технологии:Google празднует самый короткий день в году!

День зимнего солнцестояния 2019 произошел сегодня, 22 декабря в 6:19.

Эксперты утверждают, что любой переходной период идеален для того, чтобы изменить свою жизнь, совершить важный поступок, принять серьезное решение.

Google имеет традицию создавать doodle каждый раз, когда наступает день зимнего солнцестояния. В этом году

Что такое зимнее солнцестояние?

Зимнее солнцестояние - это астрономическое явление, которое происходит, когда осевой наклон Земли находится дальше всего от Солнца. Он получил свое название от латинского слова "solstitium", что означает "Солнце стоит на месте". Слово описывает, как Солнце появляется на горизонте Земли для наблюдателей. Он отмечает переходный период, в который дни становятся длиннее в северном полушарии и короче в южном полушарии, и начинается зимний сезон.

Как зимнее солнцестояние наблюдается во всем мире?

Зимнее солнцестояние отмечено церемониями и празднованиями по всему миру. В Ирландии люди собираются на могиле 5000 лет, который называется Ньюгрейндж, где они ждут возможности увидеть восход солнца, освещающего гробницу. В Стоунхендже в Уилтшире, Англия, люди сходным образом собираются вместе, чтобы посмотреть, как солнце нависает над знаменитым доисторическим памятником. Китай отмечает начало зимы фестивалем Дунчжи, во время которого семьи собираются вместе и наслаждаются рисовыми шариками, называемыми танюань. Говорят, что угощение приносит процветание и единство. Некоторые скандинавские и германские народы в северной Европе празднуют вместе с Йулем день сбора и подарков.