Когда состоится долгожданный релиз Pocophone F2: в Xiaomi приоткрыли занавес

Новости технологии:Xiaomi может выпустить Pocophone F2 в следующем году.

Компания Xiaomi выпустила Pocophone F1 в августе 2018 года. Благодаря хорошим характеристикам и скромному ценнику он стал бестселлером, однако преемника до сих пор так и не получил.

В преддверии окончания года представители бренда Poco наконец заговорили о новой модели.

Если верить главе Pocophone Global Элвину Це (Alvin Tse), их бренд еще рано списывать со счетов.

Общаясь с пользователями в Twitter, он написал: "Вы услышите больше от Poco в 2020 году".

Надеемся, это намек на выход нового Pocophone F2 в 2020 году. В любом случае, эти слова — подтверждение того, что бренд Poco еще жив и продолжает работу.