Когда состоится долгожданный релиз Pocophone F2: в Xiaomi приоткрыли занавес

Компания Xiaomi выпустила Pocophone F1 в августе 2018 года. Благодаря хорошим характеристикам и скромному ценнику он стал бестселлером, однако преемника до сих пор так и не получил.
В преддверии окончания года представители бренда Poco наконец заговорили о новой модели.
Если верить главе Pocophone Global Элвину Це (Alvin Tse), их бренд еще рано списывать со счетов.
Общаясь с пользователями в Twitter, он написал: "Вы услышите больше от Poco в 2020 году".
Надеемся, это намек на выход нового Pocophone F2 в 2020 году. В любом случае, эти слова — подтверждение того, что бренд Poco еще жив и продолжает работу.