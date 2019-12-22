СМИ: Apple занимается секретной разработкой спутниковой технологии

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Как сообщило информагентство Bloomberg, цель Apple — ускорить передачу данных на собственные устройства, ведь глобальная гонка за 5G-соединением продолжается, и Китай в ней лидирует.

Если проект реализуют, то гаджеты Apple станут менее зависимыми от операторов сотовой связи: появится возможность улучшить функции GPS и определение геолокации, качество связи станет выше, а интернет — быстрее.

В состав команды разработчиков вошли инженеры из аэрокосмической и спутниковой сфер, а возглавили ее Джон Фенвик, экс-руководитель управления космических технологий Google, и Майкл Трела. Они оба ранее работали в компании Skybox Images, которая создавала спутниковые снимки. Срок реализации проекта — пять лет.

Однако, как отмечают журналисты, о программе известно крайне мало подробностей: не исключено, что ее могут закрыть или перенести. Тем не менее интерес к спутниковой технологии проявил генеральный директор Apple Тим Кук, который и сделал эту разработку приоритетом для корпорации.

В связи с этим, согласно данным из открытых источников, расходы Apple на исследования и разработки в этому году увеличились на 14 процентов — до 16 миллиардов долларов.