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СМИ: Apple занимается секретной разработкой спутниковой технологии

СМИ: Apple занимается секретной разработкой спутниковой технологии
17:42 Вс, 22 Декабрь 2019 Телеграф naked-science.ru

Новости технологии:Известная на весь мир корпорация Apple начала работу над секретным проектом.

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    Как сообщило информагентство Bloomberg, цель Apple — ускорить передачу данных на собственные устройства, ведь глобальная гонка за 5G-соединением продолжается, и Китай в ней лидирует.

    Если проект реализуют, то гаджеты Apple станут менее зависимыми от операторов сотовой связи: появится возможность улучшить функции GPS и определение геолокации, качество связи станет выше, а интернет — быстрее.

    В состав команды разработчиков вошли инженеры из аэрокосмической и спутниковой сфер, а возглавили ее Джон Фенвик, экс-руководитель управления космических технологий Google, и Майкл Трела. Они оба ранее работали в компании Skybox Images, которая создавала спутниковые снимки. Срок реализации проекта — пять лет.

    Однако, как отмечают журналисты, о программе известно крайне мало подробностей: не исключено, что ее могут закрыть или перенести. Тем не менее интерес к спутниковой технологии проявил генеральный директор Apple Тим Кук, который и сделал эту разработку приоритетом для корпорации.

    В связи с этим, согласно данным из открытых источников, расходы Apple на исследования и разработки в этому году увеличились на 14 процентов — до 16 миллиардов долларов.

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Apple, Тим Кук, Секретный проект, Спутниковые технологии.
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