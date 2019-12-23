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Samsung увеличила емкость аккумуляторов наушников Galaxy Buds+

Samsung увеличила емкость аккумуляторов наушников Galaxy Buds+
04:13 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Galaxy Buds+ будут иметь в каждом наушнике емкость аккумулятора 150 мАч.

Несколько дней назад стало известно о том, что в феврале вместе с флагманами Galaxy S11 и складным Galaxy Fold 2 компания Samsung может показать еще и наушники Galaxy Buds+. Подробностей о них пока мало, однако документация Федеральной комиссии по связи в США (FCC) раскрыла информацию об автономности наушников.

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В каждом наушнике будет установлено по аккумулятору емкостью 150 мАч. А в зарядном чехле будет батарея на 600 мАч.

Напомним, у нынешних Galaxy Buds аккумуляторы по 100 мАч в наушниках и на 400 мАч в чехле. То есть емкость аккумуляторов новой модели вырастет на 50%. При этом Galaxy Buds обеспечивают до 13 часов автономной работы, включая 7 часов от чехла.

Также от новых Galaxy Buds+ ожидают систему активного шумоподавления, как у Apple AirPods Pro, 8 ГБ памяти и несколько расцветок: белую, черную, серебристую и желтую.

 

 

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Samsung, Наушники, Аккумулятор, Galaxy Buds.
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