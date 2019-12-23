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Motorola moto g8 plus уже в Украине: характеристики смартфона

Motorola moto g8 plus уже в Украине: характеристики смартфона
16:32 Пн, 23 Декабрь 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости технологии:Смартфон получил хорошую камеру и неплохой аккумулятор.

В Украине официально стартовали продажи нового смартфона Motorola moto g8 plus.

Об этом рассказали в пресс-службе Алло.

Чем интересна модель

Камеры

Moto g8 plus получила 48-мегапиксельный сенсор с лазерным автофокусом, что обеспечивает четкие фото и видео даже при слабом освещении. Также камера имеет режим «Ночная съемка», что позволяет сделать потрясающие фото в ночное время. Также новинка имеет сверхширокоугольный экшн-модуль (угол обзора 117 градусов).

Камера работает на базе искусственного интеллекта, к примеру, групповой снимок можно сделать с системой распознавания улыбки, профессиональные портреты получаются без студийного света. Также новинка имеет 12 "живых" фильтров для создания настроения. Фронтальная камера имеет разрешение 25 Мп, делает удачные снимки и днем, и ночью.

Дисплей

Motorola moto g8 plus получил безрамочный экран с соотношением сторон 19:9 и диагональю 6,3 дюйма и разрешением FHD+.

Динамик

Смартфон поддерживает Dolby стереозвук, который дарит совершенно новые ощущения от восприятия контента.

Продуктивность

Moto g8 plus работает на 8-ядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 665 с 4 ГБ оперативной памяти.

Автономность

Аккумулятор новинки имеет емкость 4000 мАч и обеспечивает 40 часов автономной работы.

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Цена

Рекомендованная розничная цена Motorola moto g8 plus – 5999 гривен. Если заказать новинку до 31 декабря 2019 года, то на него будет действовать специальная цена – 4999 гривен.

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Гаджеты, Смартфоны, Технологии, Motorola, Техно, Motorola moto g8 plus.
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