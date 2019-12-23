Только вышел, а уже рекордсмен: смартфон Vivo занесли в Книгу рекордов Гиннесса

Новости технологии:Смартфоны серии Vivo X30 дебютировали всего неделю назад, а уже успели попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

Старший Vivo X30 Pro побил рекорд самой массовой фотоэстафетой.

Представители Книги рекордов Гиннесса зафиксировали наибольшее количество людей, которые сделали фотографию с помощью одного смартфона.

В общей сложности 546 человек сделали поочередно фотографии на телеобъектив Vivo X30 Pro. Произошло это на круизном лайнере Pearl River Crystal в Гуанчжоу (Китай).

Кстати, Vivo — далеко не единственный производитель смартфонов, попавший в Книгу рекордов Гиннесса. Например, Xiaomi стала рекордсменом за самое большое количество одновременно открытых магазинов и за самую большую анимированную мозаику из мобильных телефонов. А OnePlus устроила самую масштабную распаковку OnePlus 6T.