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Только вышел, а уже рекордсмен: смартфон Vivo занесли в Книгу рекордов Гиннесса

Только вышел, а уже рекордсмен: смартфон Vivo занесли в Книгу рекордов Гиннесса
21:25 Пн, 23 Декабрь 2019 Телеграф gagadget.com Фото: twitter

Новости технологии:Смартфоны серии Vivo X30 дебютировали всего неделю назад, а уже успели попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

Старший Vivo X30 Pro побил рекорд самой массовой фотоэстафетой.

Представители Книги рекордов Гиннесса зафиксировали наибольшее количество людей, которые сделали фотографию с помощью одного смартфона.

В общей сложности 546 человек сделали поочередно фотографии на телеобъектив Vivo X30 Pro. Произошло это на круизном лайнере Pearl River Crystal в Гуанчжоу (Китай).

Vivo X30 Pro: новинку официально представили

Кстати, Vivo — далеко не единственный производитель смартфонов, попавший в Книгу рекордов Гиннесса. Например, Xiaomi стала рекордсменом за самое большое количество одновременно открытых магазинов и за самую большую анимированную мозаику из мобильных телефонов. А OnePlus устроила самую масштабную распаковку OnePlus 6T.

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Все по теме:

Книга рекордов Гиннесса, Гаджеты, Смартфон, Технологии, Vivo, Техно, Vivo X30 Pro.
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