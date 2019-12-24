Google выпустил Doodle в честь веселых праздников 2019

Google поздравил пользователей с наступающими праздниками с помощью тематического дудла.
Это первый дудл в серии рисунков, которые будут опубликованы каждый день — накануне и в день католического Рождества.
Текущий Doodle представляет собой анимированное изображение с тремя горящими свечами в центре:
Заставка запущена в ряде регионов: США, Канаде, странах Европы, а также в Украине.
При желании дудлом можно поделиться в Twitter, Facebook, по email или на сайте, скопировав ссылку, с помощью соответствующей кнопки рядом со словом "Google".