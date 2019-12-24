Скачать
Вторник, 24.12.2019
С января для украинцев будут действовать две цены на газ
С января для украинцев будут действовать две цены на газ
В Украине приравняют электронные сигареты к табачным
В Украине приравняют электронные сигареты к табачным
Джошуа может отказаться от одного из своих поясов
Джошуа может отказаться от одного из своих поясов
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 25 декабря
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 25 декабря

В Швейцарии создали робота, похожего на насекомое (Видео)

В Швейцарии создали робота, похожего на насекомое (Видео)
11:53 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости технологии:В итоге инженеры смогли сконструировать очень маленький аппарат и резко снизить потребляемую энергию.

Специалисты Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) и их французские коллеги создали сверхлегкого, очень гибкого и прочного мини-робота, внешне напоминающего маленького жучка или бабочку.

Как сообщили изобретатели, "стаи" таких миниатюрных умных машин могут в перспективе найти применение при проведении ремонтных работ в труднодоступных местах и при изучения поведения колоний насекомых. О своих изысканиях создатели робота рассказали в журнале Science Robotics.

Робот, получивший название "DEANsect", может перемещаться со скоростью 3 см/с. Он создан в двух версиях. Первая функционирует на основе энергии, получаемой по сверхтонкому и гибкому проводу. Аппарат может складываться. Он настолько прочен, что в состоянии продолжать движение, даже если на него наступить ботинком или ударить по нему мухобойкой. Во второй версии робот абсолютно автономен: батарейку и другие электронные компоненты он несет на спине. Такой "жук" способен "различать" свет и темноту, а также перемещаться, следуя начерченной на поверхности линии, подниматься и спускаться по наклонной поверхности, сохранять подвижность на поверхности разного типа. 

Секрет гибкости и быстроты перемещения "DEANsect" - в использовании эластомера толщиной в человеческий волос. Передвигается робот посредством "вибрации" с частотой более 400 колебаний в секунду, указывает EPFL на своем сайте. В конструкции использованы нанотехнологии, позволившие уменьшить толщину эластомера и создать электроды толщиной в несколько молекул, которые являются гибкими и одновременно очень хорошо проводят ток. 

Xiaomi показала новые умные часы Haylou LS01

"Наш робот способен транспортировать на своей спине все, что требуется для его работы, хотя сам он весит лишь 0,2 г", - заявил журналистам директор Лаборатории гибких микросистем EPFL Герберт Шеа.

Как пояснили изобретатели, эта разработка открывает новые возможности для "создания стай умных роботизированных насекомых, например, для проведения дистанционных ремонтных работ и для того, чтобы лучше изучить поведение колонии насекомых, отправив робота жить внутри нее".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Робот, Технологии, Насекомые, Техно, Робот насекомое.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дождь, снег и гололед: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды
02 Шторм с дождем и снегом: в трех областях ограничили движение транспорта
03 Когда крем не справляется: трюк, который сделает кожу рук идеальной
04 Итоги дня 23 декабря: Новый Трудовой кодекс, Путин в Крыму и апелляция Антоненко
05 Знаменитые актеры, которых никто не видел (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Труба лишается должности директора ГБР
Труба лишается должности директора ГБР
Декабрь побил новый температурный рекорд в Киеве
Декабрь побил новый температурный рекорд в Киеве
Детям упростили выезд и въезд в Крым
Детям упростили выезд и въезд в Крым
Католическое Рождество 2019: что категорически нельзя делать
Католическое Рождество 2019: что категорически нельзя делать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь