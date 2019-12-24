Расставили все точки над "ё": получит ли Huawei P40 графеновый аккумулятор

Новости технологии:Представители Huawei прокомментировали слухи о том, что новые флагманы Huawei P40 получат графеновые аккумуляторы.

Если кто не в курсе: вчера французское подразделение Huawei наделало шумихи в сети. Оно опубликовало в Twitter пост о том, что Huawei P40 станет первым в мире смартфоном с графеновым аккумулятором.

Напомним, графен — это новый вид кристаллов, двухмерный, плоский. Тонкий слой графена принимает заряд мгновенно, поэтому аккумуляторы из него заряжаются намного быстрее.

После этого пост сразу же удалили, так и не дав объяснений своим действиям.

Известный инсайдер Ice Universe заверил, что эта технология пока не готова, поэтому выход смартфонов с графеновыми аккумуляторами невозможен.

Сотрудники того самого подразделения Huawei через время заявили, что опубликованная ими информация — всего лишь слух. Их слова подтвердил и вице-президент линейки мобильных телефонов Huawei Ли Сяо Лун (Li Xiao Long): пост действительно был ложным.

Отраслевые эксперты прогнозируют, что первые графеновые батареи в смартфонах появятся в лучшем случае в 2021 году.