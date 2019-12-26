Скачать
Четверг, 26.12.2019
Обошел всех: Зеленского назвали политиком 2019 года
Обошел всех: Зеленского назвали политиком 2019 года
Правительство решило бороться с секонд-хендом
Правительство решило бороться с секонд-хендом
Джошуа прокомментировал ситуацию с возможной потерей одного из чемпионских поясов
Джошуа прокомментировал ситуацию с возможной потерей одного из чемпионских поясов
Годовалой дочери Кайли Дженнер подарили ее первый дом
Годовалой дочери Кайли Дженнер подарили ее первый дом

Компания OPPO представила Reno 3 Pro 5G в тонком корпусе

Компания OPPO представила Reno 3 Pro 5G в тонком корпусе
15:44 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости технологии:Oppo занимается разработкой смартфона Oppo Reno 3 Pro 5G, который должен стать самым тонким аппаратом с поддержкой сетей пятого поколения.

Компания OPPO представила продвинутую версию Reno 3 с приставкой Pro. Новинка с 5G-модемом, построенная на базе процессора Snapdragon, получила большой дисплей с увеличенной частотой обновления и корпус, толщина которого составляет всего 7,7 миллиметров.

Особенности новинки

6,5-дюймовый экран OPPO Reno3 Pro 5G с разрешением 2400х1080 пикселей примечателен 97-процентным охватом цветового пространства NTSC, частотой обновления 90 Гц и отсутствием выреза в верхней части. Фронтальная камера модели на 32 Мп разместилась в области небольшого отверстия. От царапин поверхность дисплея защищает закаленное стекло Gorilla Glass 5.

Производительность

За производительность модели отвечает восьмиядерный процессор Snapdragon 765G с максимальной тактовой частотой 2,4 ГГц. В роли графического ускорителя используется чип Adreno 620. Объем оперативной памяти LPDDR4X составляет 8 или 12 ГБ в зависимости от модификации смартфона. Относительно встроенной памяти – доступны варианты со 128 или 256 ГБ.

Камера

Основная камера OPPO Reno3 Pro 5G представлена четырьмя сенсорами на 48 (Sony IMX586), 8, 13 и 2 Мп. Разблокировать смартфон можно с помощью интегрированного в дисплейный модуль сенсора отпечатков пальцев. Емкость встроенного аккумулятора гаджета составляет 4020 мАч.

Технические характеристики OPPO Reno3 Pro 5G:

  • Дисплей: AMOLED, 6,5", 2400х1080 пикселей, 20:9, 90 Гц

  • Чипсет: Snapdragon 765G (1х2,4 ГГц+ 1х2,2ГГц+ 6х1,8 ГГц), Adreno GPU 620

  • Оперативная память: 8/12 ГБ

  • Встроенная память: 128/256 ГБ

  • Основная камера: 48 Мп (f/1.7) + 8 Мп (f/2.2, 116 °) + 13 Мп (f/2.4) + 2 Мп (f/2.4)

  • Фронтальная камера: 32 Мп (f/2.4)

  • Аккумулятор: 4020 мач с быстрой зарядкой до 30 Вт

  • Безопасность: сканер отпечатков пальцев под дисплеем

  • Связь: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5, GPS, ГЛОНАСС, Beidou

  • ОС: Android 10 + ColorOS 7

  • Размер: 159,4х72,4х7,7 мм

  • Вес: 172 грамма

Цена и дата продаж

Стоимость OPPO Reno3 Pro 5G с 8/128 ГБ памяти составляет 570 долларов (13 233 гривны). Топовую комплектацию с 12/256 ГБ производитель оценил в 640 долларов (14 858 гривны). Продажи новинки в Китае стартуют 31 декабря.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Смартфоны, Технологии, Телефоны, Техно, Компания Oppo, Reno 3 Pro 5G, Reno 3.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Веские причины держать под рукой воду с лимоном
02 Не игнорируйте эти тревожные звоночки: "нехорошие" сигналы организма
03 Прически на Новый год 2020: лучшие варианты для коротких волос
04 Восточный гороскоп 2020: каким знакам сказочно повезет
05 Мокрый снег и гололед: какой будет погода в последние дни года
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
МВД хотят ужесточить наказания водителей за наезды на людей
МВД хотят ужесточить наказания водителей за наезды на людей
Рябошапка рассказал, какими будут зарплаты в Офисе генпрокурора
Рябошапка рассказал, какими будут зарплаты в Офисе генпрокурора
Правительство создало штаб для борьбы с падением промышленности
В правительстве будут бороться с падением промышленности
Главные блюда на Новый год 2020: как украсить праздничные яства в год Белой Крысы (Фото)
Как оригинально украсить праздничные блюда на Новый год 2020 (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь