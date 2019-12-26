Компания OPPO представила Reno 3 Pro 5G в тонком корпусе

Новости технологии:Oppo занимается разработкой смартфона Oppo Reno 3 Pro 5G, который должен стать самым тонким аппаратом с поддержкой сетей пятого поколения.

Компания OPPO представила продвинутую версию Reno 3 с приставкой Pro. Новинка с 5G-модемом, построенная на базе процессора Snapdragon, получила большой дисплей с увеличенной частотой обновления и корпус, толщина которого составляет всего 7,7 миллиметров.

Особенности новинки

6,5-дюймовый экран OPPO Reno3 Pro 5G с разрешением 2400х1080 пикселей примечателен 97-процентным охватом цветового пространства NTSC, частотой обновления 90 Гц и отсутствием выреза в верхней части. Фронтальная камера модели на 32 Мп разместилась в области небольшого отверстия. От царапин поверхность дисплея защищает закаленное стекло Gorilla Glass 5.

Производительность

За производительность модели отвечает восьмиядерный процессор Snapdragon 765G с максимальной тактовой частотой 2,4 ГГц. В роли графического ускорителя используется чип Adreno 620. Объем оперативной памяти LPDDR4X составляет 8 или 12 ГБ в зависимости от модификации смартфона. Относительно встроенной памяти – доступны варианты со 128 или 256 ГБ.

Камера

Основная камера OPPO Reno3 Pro 5G представлена четырьмя сенсорами на 48 (Sony IMX586), 8, 13 и 2 Мп. Разблокировать смартфон можно с помощью интегрированного в дисплейный модуль сенсора отпечатков пальцев. Емкость встроенного аккумулятора гаджета составляет 4020 мАч.

Технические характеристики OPPO Reno3 Pro 5G:

Дисплей: AMOLED, 6,5", 2400х1080 пикселей, 20:9, 90 Гц

Чипсет: Snapdragon 765G (1х2,4 ГГц+ 1х2,2ГГц+ 6х1,8 ГГц), Adreno GPU 620

Оперативная память: 8/12 ГБ

Встроенная память: 128/256 ГБ

Основная камера: 48 Мп (f/1.7) + 8 Мп (f/2.2, 116 °) + 13 Мп (f/2.4) + 2 Мп (f/2.4)

Фронтальная камера: 32 Мп (f/2.4)

Аккумулятор: 4020 мач с быстрой зарядкой до 30 Вт

Безопасность: сканер отпечатков пальцев под дисплеем

Связь: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5, GPS, ГЛОНАСС, Beidou

ОС: Android 10 + ColorOS 7

Размер: 159,4х72,4х7,7 мм

Вес: 172 грамма

Цена и дата продаж

Стоимость OPPO Reno3 Pro 5G с 8/128 ГБ памяти составляет 570 долларов (13 233 гривны). Топовую комплектацию с 12/256 ГБ производитель оценил в 640 долларов (14 858 гривны). Продажи новинки в Китае стартуют 31 декабря.