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Раньше, чем ожидалось: Galaxy S11 и Galaxy Fold 2 представят уже в феврале

Раньше, чем ожидалось: Galaxy S11 и Galaxy Fold 2 представят уже в феврале
20:10 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости технологии:В сети появились слухи, что смартфоны Samsung линейки Galaxy S11 всем своим дружным семейством представят 18 февраля.

Новые смартфоны должны были показать за неделю до открытия отраслевой выставки MWC 2020. Но сейчас появилась информация с новой датой анонса.

Как сообщил Sammobile со ссылкой на израильский сайт, смартфоны Galaxy S11 и Galaxy Fold 2 (который будет новой моделью в форм-факторе "лягушки") дебютируют не 18, а 11 февраля.

Премьера новых гаджетов состоится в Сан-Франциско, как и в прошлом году. Перенос премьеры Galaxy S11 на более ранний срок на самом деле имеет очень большое значение для Samsung.

Ранее уже сообщалось, что некоторые компании хотели бы "подсидеть" Samsung, выпустив свои смартфоны до анонса Galaxy S11. В частности, такое желание приписывали Xiaomi и ее Mi 10 (однажды они уже испортили анонс Galaxy Fold, что привело к его провалу). Но если Samsung анонсирует свои флагманы раньше, то и в продажу они поступят раньше – у других компаний не будет шансов ответить своими конкурентами.

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Эта гипотеза справедлива в отношении Galaxy S11, но ситуация с Galaxy Fold 2 пока неясна. Учитывая опыт Galaxy Fold, не факт, что с Galaxy Fold 2 Samsung будет спешить. Так что эта модель может поступить в продажу уже после всех представителей линейки Galaxy S11.

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Samsung, Гаджеты, Технологии, Техно, Galaxy S11, Galaxy Fold 2.
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