"Сын" или "дочь": ходят слухи, что у Huawei появиться еще один суббренд

Новости технологии:Китайские СМИ предполагают, что у компании может появится еще один суббренд.

В 2013 году у компании Huawei появился суббренд Honor. Теперь же китайские источники подозревают, что в ближайшее время у китайской компании в ближайшее время появится еще один "сын".

Что это значит

На роль суббренда претендует Nova. Это линейка смартфонов, которая только недавно пополнилась моделью Nova 6 5G. Всего в этом году было выпущено более 5 представителей серии.

Однако стало известно, что в ближайшее время в ассортименте Nova появятся и другие гаджеты: беспроводные наушники, «умные» часы и т. д. Скорее всего, они дебютируют в 2020 году.

Правда, у Nova все-таки уже есть "не смартфон" — это колонка Nova Mini.

Учитывая эту информацию, и появились слухи о том, что Nova может стать отдельным брендом. Официального подтверждения этому пока нет.