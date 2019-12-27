Смартфоны Xiaomi вскоре начнут обновляться до Android 10: кто первый в очереди

Специалисты портала XDA Developers опубликовали список смартфонов Xiaomi, которые вскоре получат прошивку на базе Android 10.
Xiaomi обладает обширным каталогом смартфонов, из-за чего апдейт до новых версий Android обычно проходит довольно медленно. Более приоритетным для компании является обновление своей фирменной оболочки MIUI.
Именно в новой версии этой прошивки разработчики XDA обнаружили информацию о следующих смартфонах, которые получат самую современную операционную систему Google.
Список получился небольшим:
Бренд сам поделился исходным кодом ядра для всех этих устройств, чтобы разработчики успели подготовить свои ПЗУ под Android 10. Большинство из них уже обновлены до MIUI 11.
Дата выхода новой прошивки пока неизвестна, но исходя из вышеуказанного, ждать осталось недолго. Первым звоночком будет старт обновлений в Китае.