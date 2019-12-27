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Смартфоны Xiaomi вскоре начнут обновляться до Android 10: кто первый в очереди

Смартфоны Xiaomi вскоре начнут обновляться до Android 10: кто первый в очереди
06:20 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Твиттер

Новости технологии:Опубликован список смартфонов Xiaomi, которые скоро обновятся до Android 10.

Специалисты портала XDA Developers опубликовали список смартфонов Xiaomi, которые вскоре получат прошивку на базе Android 10.

Xiaomi обладает обширным каталогом смартфонов, из-за чего апдейт до новых версий Android обычно проходит довольно медленно. Более приоритетным для компании является обновление своей фирменной оболочки MIUI.

Именно в новой версии этой прошивки разработчики XDA обнаружили информацию о следующих смартфонах, которые получат самую современную операционную систему Google.

Список получился небольшим:

  • прошлогодний хит продаж Pocophone F1,
  • Xiaomi Mi MIX 2S,
  • Mi MIX 3,
  • Xiaomi Mi 8,
  • Xiaomi Mi 8 Pro
  • Xiaomi Mi 8 Pro Explorer Edition.

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Бренд сам поделился исходным кодом ядра для всех этих устройств, чтобы разработчики успели подготовить свои ПЗУ под Android 10. Большинство из них уже обновлены до MIUI 11.

Дата выхода новой прошивки пока неизвестна, но исходя из вышеуказанного, ждать осталось недолго. Первым звоночком будет старт обновлений в Китае.

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Смартфоны, Обновление, Xiaomi, Android 10.
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