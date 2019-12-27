Рекордные показатели: акции Apple достигли максимума

Новости технологии:Компания Apple заканчивает год с лучшим показателем за десятилетие.

26 декабря акции Apple выросли на 1,6%. Таким образом корпорация достигла максимума в серии рекордных показателей. Эксперты считают, что это произошло благодаря праздничному периоду, когда продукция компании имеет особенно большой спрос.

Как этого удалось достичь

Первым положительным показателем стал рост капитализации компании на 80%. Это позволило добавить к общей стоимости компании 530 миллиардов долларов. При этом 10 лет назад Apple закрыла 2009 год с ежегодным ростом почти на 150%.

Положительно повлияли на акции компании и выход на рынок стримингового вещания с сервисом Apple TV+ и запуск игрового сервиса Apple Arcade.

Сейчас эксперты положительно настроены относительно ситуации с Apple, и большинство из них рекомендуют инвесторам покупать акции компании.

В общем, в 2019 году "яблочная" корпорация превзошла таких техногигантов как Microsoft (+55% по итогам года) и Amazon (+23% по итогам года).